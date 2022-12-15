Косово подаёт заявку на получение статуса кандидата в ЕС

Официальную заявку частично признанного Косова на получение статуса кандидата в члены Евросоюза передал в четверг в Праге премьер-министр Альбин Курти Микулашу Беку, министру по европейским делам Чехии. Эта страна сейчас исполняет обязанности председателя ЕС по ротации.

Косово - последняя из западнобалканских стран, подавшая заявку на членство в ЕС. Во вторник Брюссель дал "зеленый свет" заявке Боснии и Герцеговины

Повторяю, что мы не собираемся сжигать этапы и не намерены входить через заднюю дверь. Мы хотим вступить в ЕС как можно скорее, и я верю, что с нашей самоотдачей и готовностью мы изменим мнение даже возможных скептиков Альбин Курти премьер-министр Косова

При этом понятно, что процесс вступления будет непростым, так как независимость края, провозглашённая Приштиной в 2008 году, до сих пор не признана Белградом. Не признают её и пять стран ЕС: Греция, Испания, Румыния, Словакия и Кипр.

Усугубляет ситуацию и возникшая за последние недели эскалация в Северном Косове, граждане и власти которой не признают главенства Приштины.

Я не знаю, какие критерии применяются для того, чтобы решить, является ли данная территория государством. Считает ли так один, даже самый крупный член ЕС, считают ли так все, основано ли это на членстве в ООН.. Нам придётся бороться изо всех сил, чтобы защитить государственные и национальные интересы Александр Вучич президент Сербии на пограничном переходе Келебия

Состоявшийся недавно саммит в Тиране подтвердил приверженность ЕС процессу расширения Западных Балкан. Вторжение России в Украину также подчеркнуло важность стабилизации в этом хрупком регионе.