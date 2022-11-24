Сербия и Косово достигли договоренности

При содействии Евросоюза Сербия и Косово решили проблему автомобильных номеров дипломатическим путем. В рамках договоренности Белград обязуется прекратить выдачу автомобильных номерных знаков с кодами косовских городов. Приштина, в свою очередь, не будет перерегистрировать автомобили сербов, проживающих на ее территории.

Жозеп Боррель, Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности:

— Стороны понимают, что все прошлые соглашения, достигнутые в результате переговоров, должны быть выполнены. Я приглашу представителей двух стран в ближайшие дни, чтобы обсудить их дальнейшие шаги. Я хотел бы отметить, что мы также договорились, что в случае противодействия одной из сторон посредник ЕС может прекратить процесс.

Сербы, проживающие в Косове, отказываются признавать власть Приштины и по-прежнему считают себя частью Сербии. Несмотря на разногласия, обе стороны обязались продолжить переговоры

Президент Сербии Александр Вучич:

— Самое важное для нас то, что переговоры продолжаются. Номера с кодом КМ все еще остаются. Люди, имеющие номера КМ, а их на территории Косово и Метохии около 7000, могут продолжать управлять автомобилями без помех и штрафов.

Косово, в свою очередь, добивается соглашения, которое сможет поспособствовать нормализации двусторонних отношений.

Албин Курти, премьер-министр Косово:

— Если мы хотим справиться с задачей, то проблему следует рассматривать серьезно. Речь должна идти об окончательном предложении и соглашении. Сейчас не время для маленьких формальных шагов, а время для окончательного решения. Я полностью настроен на его принятие.

Конфликт, растянувшийся почти два года, начался с того, что Косово потребовало от этнических сербов, проживающих на территории страны, сменить старые автомобильные номера, выданные еще до провозглашения Косовом независимости. В ответ сербы начали строить баррикады и увольняться из местных органов власти и полиции.