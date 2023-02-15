Украина выпускает в три раза меньше снарядов, чем Россия

Украина выпускает в три раза меньше снарядов, чем РоссияКомментарии
В то время как Россия усиливает свои атаки на юге и востоке Украины, военнослужащие ВСУ, защищающие линию фронта, говорят, что им в срочном порядке необходимо больше боеприпасов и истребителей.
По некоторым данным, Россия выпускает 20 000 артиллерийских снарядов в день, в то время как Украина, по некоторым оценкам, в три раза меньше.
Но при таких темпах Украина все еще расходует боеприпасы гораздо быстрее, чем ее союзники могут их предоставить.
Накануне в рамках заседания "группы Рамштайн" в Брюсселе генсек НАТО призвал министров обороны стран альянса увеличить производство боеприпасов, в то время как решение о поставке истребителей все еще не принято.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам первого дня встречи западные союзники пообещали предоставить Киеву еще больше систем ПВО, танков, артиллерии и снарядов.
Также президент подчеркнул, что значительная часть договоренности осталась за "закрытыми дверями".
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, во второй день в формате "Рамштайн" внимание будет особо уделено танкам.
Накануне глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что к танковой коалиции уже присоединился десяток стран. По его словам, Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды передадут танки Leopard, а США и Чехия — другое вооружение.
Однако, по данным издания Welt, правительства Дании и Нидерландов не будут поставлять Украине танки Leopard 2. Кроме того, как пишет газета, Финляндия также отказывается от передачи танков, пока не вступит в НАТО.
Предполагается, что Россия планирует новое наступление в ближайшее время, но пока ее усилия сконцентрированы в районе Бахмута, взятие которого придаст ее армии значительный символический импульс в преддверии первой годовщины войны.