Военный потенциал Украины и России: мнения экспертов

Возможно ли сравнить военный потенциал Российских вооруженных сил и Украинской армии на сегодня? Начало 2023 года отмечено многочисленными обещаниями Запада усилить поставки тяжёлых вооружений Киеву. С другой стороны, мы знаем про высокую степень потерь некоторых типов вооружений со стороны России в первые месяцы войны. Сможет ли Россия производить и закупать достаточно оружия для продолжения агрессии или даже просто для защиты оккупированных территорий? Достаточно ли оружия у Украины для серьёзного наступления, или задача пока сводится к обороне?

"Москва пытается отсрочить свой неизбежный разгром"

Своё мнение о сегодняшнем состоянии российской армии высказал кандидат политических наук, эксперт по российской внешней и оборонной политике Павел Лузин:

"Российский военный потенциал восстановить невозможно. На пике своей силы армия была в 2020-2021 гг., и туда она уже не вернется. Но свою агонию она старается растянуть. Вообще, возьмите ИГИЛ: без авиации и при минимуме бронетехники и артиллерии Исламское государство смогло сопротивляться превосходящей международной коалиции почти 4 года. Так и Москва пытается отсрочить свой неизбежный разгром."

"Украина критически зависит от западных поставок"

Вот оценка военного эксперта Давида Гендельмана:

"На данный момент преимущество в средствах у России, в первую очередь в ствольной и реактивной артиллерии, а также авиации, и российская военная промышленность позволяет вести боевые действия в нынешнем темпе. В частности, по сравнению с периодом весны-лета кратно снизился российский расход артиллерийских боеприпасов, это замедляет российские темпы, но тем не менее продвижение идёт, хотя и медленно и на узких участках фронта."

"Украина критически зависит от западных поставок. На данный момент задача ВСУ это оборона, думать о значительных контрнаступлениях помимо местных контратак можно только с получением значительных количеств западных вооружений, которые уже обещаны, но пока не поступили."

Усиление поставок Украине по двум направлениям: бронетехника и артиллерия

Вопрос о соотношении сил в войне России и Украины комментирует директор отдела исследований международной безопасности Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Нил Мелвин:

Дать точную оценку военного баланса очень сложно, поскольку обе стороны пытаются сохранить военную тайну и намеренно вводят в заблуждение относительно своих возможностей. Но можно отметить несколько моментов.

Во-первых, война на самом деле идёт с 2014 года. Так что, российское вторжение в прошлом году произошло на фоне того, что обе стороны, украинская и российская, готовились к этому вооруженному конфликту в течение семи-восьми лет.

Вступая в новый этап войны (который начался в феврале), обе стороны уже были хорошо оснащены. У российской стороны в арсенале был полный набор возможностей. Украина располагала некоторыми типами вооружений, но в её арсенале не хватало ключевых позиций в определенных областях.

Крупнейшим донором украинских вооруженных сил в плане военной техники, во многих отношениях, стала именно Россия, а не Запад. Нил Мелвин Королевский объединённый институт оборонных исследований

На первом этапе войны, когда Украине удалось сдержать российское наступление (сначала на Киев, а затем постепенно сбить российский натиск в районе Донецка), было захвачено огромное количество российской техники, которая была перепрофилирована. Таким образом, крупнейшим донором украинских вооруженных сил в плане военной техники, во многих отношениях, стала именно Россия, а не Запад.

Украинцы взяли под контроль и затем просто перекрасили и перевооружили большое количество российской техники, с которой они, конечно, хорошо знакомы: у них есть запчасти, их тренируют на этом оборудовании и они знают, каих задач с ним можно добиться. Это оружие по-прежнему составляет основу украинских вооруженных сил.

Но вот "капля по капле" Украине стала приходить помощь в различных областях, постепенный рост этой помощи шёл на фоне военной эскалации с российской стороны. Сегодня украинцы по-прежнему не обладают полным набором возможностей, хотя и "закрыли" некоторые ключевые пробелы.

Президент Зеленский благодарит американского лидера за предоставление крупного пакета финансовой помощи

У Украины довольно хорошая противовоздушная оборона, которая на момент начала войны была очень слабой. В основном, некоторое число советских, довольно старых систем. Теперь у украинцев есть несколько самых современных западных систем, и они довольно эффективно отбивают атаки беспилотников и российских ракет, хотя некоторые все ещё достигают цели.

Сегодня мы наблюдаем усиление поставок Украине по двум основным направлениям: современная бронетехника и современная артиллерию и ракетные войска. Опять же, у ВСУ довольно много артиллерии: это один из самых больших артиллерийских запасов в Европе, созданный в основном с 2014 года.

Но дальность действия была увеличена благодаря предоставлению современных артиллерийских и гаубичных систем. А совсем недавно США ещё больше увеличили дальность ракет примерно до 150 км, потому что известные всем системы "Химарс", которые уже изменили положение, начиная с минувшей осени, имеют дальность около 80 км.

Так что с новыми ракетами украинские силы с их нынешних расположений смогут поразить российские позиции практически на всей оккупированной зоне востока Украины. Недосягаемыми остаются южная и восточная части Крыма и удалённые восточные районы Донецкой области. Но Украине все еще не хватает ракет большей дальности, до 300 км: Соединенные Штаты отклоняют запросы на их поставку. Кроме того у украинцев нет современных истребителей, соответствующих стандартам НАТО. Они все ещё используют советские, российские истребители, то есть по сути, это все еще - советские технологии.

Президент Зеленский и британский премьер Риши Сунак на фоне танка Challenger-2, серия которых будет поставлена Киеву для сопротивлению российской агрессии Andrew Matthews / AP Photo

Итак, задача украинцев состоит в том, чтобы использовать все это скоординированно, чтобы попытаться прорваться через российские линии обороны с помощью так называемых операций с комбинированным применением оружия, когда различные типы вооружений используются одновременно.

"Они бросают в бой волну за волной солдат и при этом несут очень большие потери"

Что касается российской стороны, то она вступила в войну с мощными, многочисленными вооруженными силами. И тут же российская армия потеряла много техники, потеряла много людей. Но они всё же использовали зиму для восстановления вооруженных сил.

Осенью прошлого года Москва провела мобилизацию 300.000 человек, которые сейчас находятся в распоряжении армии. По оценкам украинской разведки, в оккупированной части Украины сейчас около 320.000 российских солдат, включая несколько сотен тысяч резервистов. Причём Кремль может провести еще одну крупную мобилизацию.

То есть, у России много живой силы. И много советской техники: её запасы были огромными в момент распада Советского Союза. У России много артиллерийских снарядов, много танков и бронемашин, возможно, не самых современных, но всё же их немало.

Мобилизация в РФ, Волгоградская область, 27 сентября 2022 г. AP Photo

Вряд ли у них закончатся эти запасы. Если в чём-то армия России и испытывает недостаток, так это в более современных (постсоветских) системах ракет и современных бронемашинах, которых было произведено гораздо меньше. И любые потери [на поле боя] тут более значительны, потому что России труднее их заменить.

Таким образом, война сегодня сводится к вопросу о том, попытается ли Россия использовать свои огромные ресурсы, и особенно живую силу, чтобы прорваться через украинские линии обороны без особых изысков в сочетании различных типов вооруженных сил? Это потребует больших ресурсов. Мы видим это в битве за Бахмут в настоящий момент, где генералы бросают в бой волну за волной солдат и при этом несут очень большие потери.

С другой стороны - то, что собираются сделать украинцы - это своего рода блицкриг с использованием современного западного оружия, чтобы прорвать российскую оборону, быстро захватить территорию и попытаться разбить российские силы уже ближе к лету.

"Железный купол" для Украины?

В понедельник, 6 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство рассматривает возможность отправки "Железного купола" в Украину. "Железный купол" - возможно, самая передовая в мире система противоракетной обороны, предназначенная для перехвата артиллерийских снарядов и регулярных ракетных обстрелов. Её эффективность официально подтверждена на 90%, а в некоторых случаях дело доходило до перехвата 97% ракет.

Нил Мелвин, Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI):

"Многое зависит от того, где они его развернут, но, конечно, это будет иметь огромное значение. "Железный купол" - это проверенная и очень эффективная система. И то, в чем она себя хорошо зарекомендовала, так это в сбивании большого количества относительно дешевых ракет, выпущенных одновременно. Так, силы ХАМАС пытаются запускать множество самодельных ракет. И "Железный купол" в прошлом смог сбить десятки, а то и сотни таких ракет за короткий промежуток времени. И именно в этой области Украина страдает: у нее есть довольно сложные средства ПВО, но они очень дорогие, а им часто приходится сталкиваться с очень дешевыми беспилотниками иранского производства. То есть они используют ракеты, которые стоят сотни тысяч долларов, чтобы сбить беспилотники, которые стоят несколько сотен долларов. Как известно, Россия и Иран собрались построить завод, на котором будут производиться тысячи таких беспилотников. Так что на самом деле система "Железный купол" была бы очень эффективна в противостоянии иранским беспилотникам и другим дешевым системам, направленным против Украины. Это позволило бы более дорогим западным системам уничтожать ракеты большей дальности, которые использует Россия."

Вот как оценил военный экспертДавид Гендельман адекватность использования "Железного купола" в условиях войны в Украине:

"Основная ниша, для которой был разработан "железный купол" - противостояние неуправляемым ракетам с дальностью от 4 до 70 км. То есть "купол" может работать не только против палестинских "Кассамов", но и против РСЗО типа "Град", "Ураган" и так далее, а также против иранских ракет типа "Шахаб-3". Может работать против артиллерийских снарядов, а в последнюю модификацию добавлены также возможности борьбы с низколетящими самолётами, БТР и минометными минами. То есть если мы перенесем это на украинские реалии, то теоретически польза "железного купола" могла бы быть в прикрытии прифронтовых городов, как например, Харькова или Херсона. Но для Киева его польза будет гораздо меньше, потому что Киев находится дальше от границы, и по нему в основном бьют более дальнобойные средства, против которых есть другие системы ПВО."