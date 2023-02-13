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мир

Никос Христодулидес: "Я буду президентом всех киприотов"

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 Apostolos Staikos
Новоизбранный президент Кипра Никос Христодулидес
Новоизбранный президент Кипра Никос Христодулидес   -  Авторское право  Petros Karadjias/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Бывший министр иностранных дел Никос Христодулидис официально стал восьмым президентом Кипра, победив во втором туре выборов карьерного дипломата Андреаса Мавроянниса.

В своей инаугурационной речи Христодулидис изложил свои основные цели.

Больше всего меня волнует прекращение турецкой оккупации и воссоединение нашей родины. Я сделаю все, чтобы выйти из тупика, возобновить диалог, создать условия для решения кипрской проблемы
Никос Христодулидес
новый президент Кипра

Кипр разделен с 1974 года, когда турецкие войска оккупировали его северную треть в ответ на военный переворот, организованный греками.

На Кипре, который я представляю, нет "нашего народа" и других. На Кипре, который я представляю, я буду президентом всех киприотов
Никос Христодулидес
новый президент Кипра

Апостолос Стайкос, Euronews:

_— После долгого и напряженного предвыборной кампании Кипр узнал имя своего нового президента. Никос Христодулидис неоднократно заявлял, что возобновление переговоров по кипрскому вопросу его главный приоритет. Именно поэтому он активизирует контакты с Европейским союзом и Организацией Объединенных Наций. Цель — возвращение Анкары и турок-киприотов за стол переговоров.  _