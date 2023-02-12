English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Кипр

Новым президентом Кипра избран Никос Христодулидис

Access to the comments Комментарии
 Ирина Шелудкова
Новый президент Кипра Никос Христодулидис
Новый президент Кипра Никос Христодулидис   -  Авторское право  Petros Karadjias/AP

На выборах президента Кипра победу во втором туре одержал бывший глава МИД страны, консерватор Никос Христодулидис, он получил 51,9% голосов избирателей. Явка составила 72,2%.

Соперник Христодулидиса бывший постпред Кипра при ООН Андреас Маврояннис, которого поддерживают левые силы, признал свое поражение.

Кандидат от правящей партии "Демократический сбор" потерпел поражение в первом туре выборов.

Накануне решающего голосования Христодулидис и Маврояннис призвали граждан к единству в вопросе решения проблем острова.

49-летний Христодулидис будет занимать высший государственный пост в течение предстоящих пяти лет и станет восьмым президентом Кипра.

Христодулидис выдвинулся в президенты страны как независимый кандидат, заручившись поддержкой центристских и проэллинских сил в лице Демократической партии (ДИКО), Движения за социал-демократию (ЭДЭК), партии "Демократический фронт" (ДИПА) и движения "Солидарность".