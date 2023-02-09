Демографический кризис: почему польки боятся рожать?Комментарии
Очередная тихая смена для Евы Дадальской, заведующей родильным отделением в польском городе Воломин – за последние 30 лет рождаемость в Польше снизилась на 40%.
Ева провела репортёра Euronews Хулиана Лопеса по пустым родильным залам.
"Всего 5 лет назад было бы невозможно представить пустующие палаты. Теперь почти каждый день проходит в ожидании потенциальных рожениц", – говорит она.
У этого явления множество причин. Нежелание иметь детей объясняется такими факторами, как экономическая неопределённость и отсутствие гарантий занятости. Некоторые связывают снижение рождаемости с крайне жёстким законодательством в области абортов. С 2021 года прерывание беременности легально лишь в случае угрозы здоровью и жизни матери, а также в случае изнасилования и инцеста. Наличие у плода тяжёлых пороков развития больше не является мотивом для аборта.
Агнешка Шпила – писательница и активистка, её старшие близняшки родились с аномалией развития мозга.
Польское правительство финансирует меры по стимулированию рождаемости, например, программу детских пособий "Семья 500+", но они не приносят значительных результатов.
К этой проблеме добавляется строгая миграционная политика страны, в то время как в других странах, таких, как Испания и Португалия, где также наблюдается низкая рождаемость, мигранты заполняют "демографическую яму".
Тем не менее низкий уровень рождаемости часто сопровождается растущим ВВП и свидетельствует о более высоким уровнем образования женщин. Но демографы отмечают, что Польша – быстро стареющая страна, а это может привести к негативным последствиям для экономики в будущем.