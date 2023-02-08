Зеленский прибыл в Великобританию, где выступит перед парламентом и встретится с Риши Сунаком

Владимир Зеленский прибыл Великобританию, впервые с начала российского вторжения. Это вторая зарубежная поездка украинского президента почти за год - в декабре он отправился с визитом в США.

Британское правительство сообщает, что Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Риши Сунаком, выступит в парламенте и встретится с военным руководством Великобритании, в том числе с главой Минобороны Беном Уоллесом. Также украинского лидера примет король Карл III.

Великобритания — один из крупнейших военных спонсоров Украины и отправила стране более 2 миллиардов фунтов стерлингов (2,5 миллиарда долларов) в виде оружия и оборудования.

Как сообщается, Лондон собирается расширить подготовку украинских военнослужащих, начав обучение пилотов истребителей, а также поставит Киеву более дальнобойное вооружение.

На данный момент уже более 10 000 украинских военнослужащих прошли обучение на базах в Великобритании, некоторые из них - на танках Challenger 2, поставляемых Лондоном.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Украины посетит саммит глав государств и правительств Европейского союза, который запланирован на 9 и 10 февраля в Брюсселе.