Джонсон утверждает, что Путин пригрозил ему ракетным ударом

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в новом документальном фильме BBC под названием "Путин против Запада" утверждает, что перед началом российского вторжения в Украину президент РФ пригрозил ему ракетным ударом в ответ на предупреждения, что война приведет к катастрофическим последствиям.

Борис Джонсон в документальном фильме рассказал: "В какой-то момент он как бы пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то в этом духе". По словам Джонсона, Путин таким образом прокомментировал предположения о возможной поддержке НАТО, которую альянс окажет Украине.

В Кремле назвали эти слова ложью.

"То, что сказал Джонсон,— это неправда. Точнее, это ложь. Это или сознательная ложь — тогда надо спросить у Джонсона, зачем он это сделал. Или это несознательно. И фактически он не понял, о чем с ним Путин говорил. Тогда становится не по себе из-за собеседников нашего президента. Я знаю, о чем там шла речь. Это ложь. Никаких угроз не было. Говоря о вызовах, он отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО, размещение ракет у наших границ значит, что любая из них долетит до Москвы за считаные минуты. Очень неловкая ситуация", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трехсерийный документальный фильм "Путин против Запада" выходит 30 января вечером.