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Турция

Адана: спасатели работают без отдыха, пытаясь выиграть гонку со временем

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 Euronews
Турция, спасательные работы
Турция, спасательные работы   -  Авторское право  Ismail Coskun/IHA

В турецкой провинции Адана вступил в силу режим чрезвычайной ситуации. Как и в еще девяти регионах, пострадавших от землетрясения, ЧС будет действовать в течение трех месяцев. В административном центре не прекращаются поисково-спасательные работы.

Корреспондент Euronews Анелиз Боржес передает из Аданы:

"Спасатели работают без остановки, чтобы вызволить еще одного человека из-под обломков этого здания. Это все, что осталось от дома, расположенного в центре Аданы. Спасатели работали без перерыва последние 48 часов. Никто здесь не ложился спать.

Страна в состоянии шока. Люди пытаются смириться с тем, что произошло. Многие говорят, что они злятся, что спасатели добирались слишком долго до некоторых районов юго-восточной Турции. Власти утверждают, что делают все, что в их силах, чтобы помочь.

Спасатели прибывают из разных частей света. Мы видели спасателей из Малайзии, США, Франции. Прибывают и российские спасатели в Адану, пытаясь протянуть Турции руку помощи. Это самая большая трагедия, случившаяся в Турции за последние десятилетия".