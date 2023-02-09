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мир

Евросоюз протягивает руку помощи Турции

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 Euronews
Раздача гуманитарной помощи в Антакьи на юге Турции
Раздача гуманитарной помощи в Антакьи на юге Турции   -  Авторское право  Khalil Hamra/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

По всему миру организуется международная помощь жертвам землетрясений в Турции и Сирии.

На данный момент Анкара рассчитывает на поддержку около 40 стран. Европейский союз задействовал свой механизм гражданской защиты: в Турцию отправились 1 500 спасателей и 100 поисковых собак. Помимо Европы, о направлении спасателей заявили США, Китай, Южная Корея, страны Магриба, Ближнего Востока и даже Украина.

В районах бедствия, где число погибших растет с каждым часом, первоочередная задача — поиск выживших и забота о раненых и многочисленных бездомных, которым угрожает ледяной холод.

Бенуа Карпантье, руководитель отдела коммуникаций Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца:

— У нас есть тысячи людей, оставшихся без крова. Поэтому нам придется очень быстро организовать аварийные убежища, чтобы защитить этих людей от холода и дождя, которые бушуют в Турции и Сирии. В Турции у нас есть местный Красный Полумесяц, который организовал целую логистику на продовольственном уровне, чтобы обеспечить людей супами, горячим питанием, раздать одеяла и тому подобное, чтобы оказать первую помощь. А с сирийской стороны у нас есть Сирийский Красный Полумесяц, который координирует машины скорой помощи, чтобы доставлять раненых в медучреждения. С обеих сторон есть медицинские центры, больницы, которые пострадали, так что, очевидно, будет проблема доступа к медицинской помощи, поэтому мы пытаемся помочь с обеих сторон.

На севере Сирии оказание помощи еще больше усложнилось. Землетрясения повредили итак ослабленную в результате многолетней гражданской войны медицинскую и дорожную инфраструктуру.

После этапа чрезвычайной ситуации наступит этап восстановления. НПО уже сейчас увеличивают количество призывов к пожертвованиям для поддержки пострадавших районов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, землетрясения могут затронуть около 23 миллионов человек по обе стороны границы.