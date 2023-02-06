Мощное землетрясение: счет погибших идет на сотни и в Турции, и в Сирии

Счет погибшим в результате мощного землетрясения на юго-востоке Турции уже идет на сотни и в самой Турции, и в соседней Сирии. В Сирии телеканал "Аль-Ихбария", со ссылкой на Минздрав республики, сообщил о 237 погибших. В Турции, по последним данным, погибли 284 человека.

Центр землетрясения магнитудой 7,8, ощущавшегося даже в Каире, находился к северу от турецкого города Газиантеп, примерно в 90 километрах (60 милях) от сирийской границы.

По словам губернатора Хулуси Сахина, в турецкой провинции Малатья обрушилось не менее 130 зданий, в том числе жилых домов. В результате землетрясения взорвался газопровод в городе Кахраманмараш.

На северо-западе Сирии оппозиционная Сирийская гражданская оборона назвала ситуацию в контролируемом повстанцами регионе "катастрофической", добавив, что в результате обрушения зданий люди оказались в ловушке под обломками, больницы переполнены ранеными.

Обрушения зданий и около 200 пострадавших - в сирийских Алеппо, Хаме и Латакии. Толчки ощущались в Дамаске и Бейруте, люди в панике выбегали на улицы.

По словам властей, это самое сильное землетрясение с 1999 года, тогда погибли около 18 тысяч человек.