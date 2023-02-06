Число жертв землетрясения в Сирии и Турции растёт

Число жертв мощного землетрясения в Турции и в Сирии растёт.

По последним данным, в пострадавших районах на юго-востоке страны турецкие спасатели нашли уже более 1540 погибших, 9733 человека получили ранения. Разрушены тысячи зданий.

Центр землетрясения находился к северу от турецкого города Газиантеп, примерно в 90 км от сирийской границы на глубине 18 км. Сильно пострадала старинная крепость Газиантепа, находившаяся под охраной ЮНЕСКО.

Бедствие затронуло сразу нисколько турецких городов, в том числе Диярбакыр, Адану и Малатью. Порт Искендерун повреждён и временно прекратил работу. В Диярбакыре обрушился восьмиэтажный жилой дом. Взорвался газопровод в городе Кахраманмараш.

Серия мощных афтершоков сотрясает регион, поэтому люди боятся возвращаться в свои дома и предпочитают оставаться на улице. Новые толчки усложняют и процесс поисково-спасательных работ. Но по мере того, как они продолжаются, число погибших ещё может возрасти.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложения о помощи поступили примерно из 45 стран. По словам турецких властей, это самое сильное землетрясение в стране с 1999 года, когда погибли около 18 тысяч человек.

В соседней Сирии число жертв землетрясения достигло 810, около 2500 человек ранены. Обрушились здания в Алеппо, Хаме, Африне и Латакии. Подземные толчки ощутили в Дамаске. Люди в панике выбегали на улицы.

На крупнейшем в Сирии нефтеперерабатывающем заводе в городе Баниас повреждено оборудование, он приостановил работу, произошла утечка нефтепродуктов.

На северо-западе Сирии оппозиционная Сирийская гражданская оборона назвала ситуацию в контролируемом повстанцами регионе "катастрофической", добавив, что в результате обрушения зданий люди оказались в ловушке под обломками, больницы переполнены ранеными.

Президент Сирии Башар Асад созвал экстренное заседание Совета министров для оценки ущерба от стихийного бедствия.