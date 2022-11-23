Землетрясение на северо-западе Турции

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в среду в городе Голкая провинции Дюздже на северо-западе Турции около 4 часов утра. Многие жители ещё спали и, пробудившись, высыпали в панике на улицу. Об этом сообщило турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, отметив, что серьёзного ущерба зарегистрировано не было.

Очаг залегал примерно в 200 км к востоку от Стамбула. Отголоски толчков ощутили в Стамбуле, столице Анкаре и других частях региона. Зафиксировано не менее 35 афтершоков. Электроэнергия в регионе отключена.

По данным МВД Турции, пострадали около 50 человек, 22 находятся в больницах с травмами, полученными, в том числе, в результате прыжков с балконов или из окон. Один из раненых находится в тяжёлом состоянии.