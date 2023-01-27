Факельные шествия против пенсионной реформы во Франции

Во Франции прошла новая серия акций протеста против пенсионной реформы. В ряде других городов в четверг состоялись факельные шествия. Крупнейшая демонстрация была организована в Париже, где под лозунгами против повышения пенсионного возраста и сокращения льгот собрались более тысячи человек.

Тем временем забастовку объявили работники портов и предприятий энергетического сектора, в том числе нефтеперерабатывающих заводов.

Эти выступления называют подготовкой к парламентским дебатам по реформе, которые стартуют в понедельник. На рассмотрение представлены уже более 7 тыс. поправок к инициативе правительства.