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Франция

"Нет пенсионной реформе": французы готовятся к общенациональной забастовке

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 Euronews
Марсель
Марсель   -   Авторское право  AFPTV

 По призыву профсоюзов и при поддержке левых партий 19 января на улицы Франции выйдут десятки тысяч людей в знак протеста против пенсионной реформы. 

В Марселе акции стартовали досрочно: сотни демонстрантов прошли по центру города, заявляя о своем неприятии предложенных правительством изменений. 

Главный пункт реформы - повышение возраста выхода на пенсию с 62-х до 64-х лет. Это, по подсчетам властей, будет приносить в казну ежегодно 10 миллиардов евро, что позволит увеличить расходы на меры социальной поддержки. Другого выбора нет, утверждает кабинет министров.

Элизабет Борн, премьер-министр Франции: "Факты очевидны. Количество работающих по сравнению с количеством пенсионеров падает. В 2005 году на каждого пенсионера приходилось два работающих человека. Сегодня их 1,7, а завтра - 1,5. Поэтому мы должны восстановить баланс нашей пенсионной системы".

Забастовка выльется в серьезные транспортные проблемы. Национальный железнодорожный перевозчик SNCF объявил о значительном нарушении движения поездов c вечера среды 18 января до утра пятницы 20 января.