Вторая волна всеобщей забастовки во Франции: позиции сторон ужесточаются

Во Франции вторая волна всеобщей забастовки против пенсионной реформы.

Профсоюзы ожидают, что выведут на улицы городов более миллиона человек.

Позиции с обеих сторон становятся все жестче по мере того, как законодатели начинают спорить в парламенте по поводу резонансного законопроекта.

Накануне президент Эммануэль Макрон назвал реформу "необходимой", ранее премьер-министр Элизабет Борн заявила, что повышение пенсионного возраста до 64 лет "больше не подлежит обсуждению".

Забастовки и протесты намерены доказать обратное.

Кто бастует?

Мобилизация касается различных профессиональных секторов: от транспорта и образования до энергетики и тюрьм.

Во вторник железнодорожный оператор SNCF предупредил о серьезных сбоях в работе сети из-за забастовок. Пассажирам рекомендуют отменить или отложить поездки и по возможности работать удаленно.

По данным профсоюза, к забастовке присоединятся до 50% воспитателей и учителей.

Профсоюз CGT объявил о 75-100% забастовках на нефтеперерабатывающих заводах и складах TotalEnergies. Что касается забастовщиков государственного энергооператора EDF, то они вызвали ночное снижение нагрузки на электростанциях на "почти 3 000 МВтч".

Радиостанция France Inter вместо своих обычных утренних ток-шоу включила музыку и извинилась перед своими слушателями из-за забастовки сотрудников.

В прошлый раз 19 января в забастовке участвовали от 1 до 2 млн человек, по данным властей и профсоюзов.

По словам министра внутренних дел Жеральда Дарманена, мобилизовано 11 тысяч полицейских и жандармов, в том числе 4 000 в Париже.