Российский робот против "Леопардов"

У России есть оружие, которое может автоматически поражать современные западные танки, которые будут переданы Укараине: об этом заявил экс-глава "Роскосмоса" и советник российского президента Дмитрий Рогозин.

По его словам, речь идёт о беспилотной сухопутной платформе "Маркер". Этот робот весом в три тонны оснащён модульным вооружением, в том числе противотанковыми ракетами, может автоматически распознавать цели и самостоятельно решать, какая из них будет приоритетной. По заявлениям Рогозина, для борьбы с "Леопардами" и "Абрамсами" достаточно загрузить соответствующеи профили в память машины.

Правда пока, по данным российских СМИ, речь может идти об отправке на украинскую территорию в феврале лишь 4 таких роботов. В то время как западные страны уже согласовали передачу Киеву нескольких десятков "Леопардов" и "Абрамсов", а в целом их число может превысить полторы сотни. В то же время их доставка и обучение экипажей может растянуться на несколько месяцев.