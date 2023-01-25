Президент США объявил о решении поставить Украине 31 танк M1 Abrams

Президент США Джо Байден объявил о решении поставить Украине 31 танк M1 Abrams ("Абрамс") американского производства.

О решении объявлено всего через несколько дней после того, как Вашингтон возразил против отправки тяжёлой техники, несмотря на призывы Киева и давление союзников на Берлин по вопросу поставок Украине боевых танков "Леопард" немецкого производства.

В Кремле план поставки "Абрамс" Украине назвали провальным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду заявил:

"Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность и этой идеи тоже. Просто по технологическим аспектам это такой план достаточно провальный, а главное, это явная совершенно переоценка того потенциала, который это добавит Вооруженным силам Украины".

По словам Пескова , плата за поставки ляжет бременем на плечи европейских налогоплательщиков: "Мы повторяли, что эти танки сгорят так же, как и все остальные. Стоят только они очень дорого, и все это ляжет и ложится на плечи в первую очередь европейских налогоплательщиков. Американцы, как всегда, останутся как минимум при своих и скорее всего с хорошими барышами".

В среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил президента Украины Владимира Зеленского, что союзники по альянсу будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.