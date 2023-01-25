Череда скандалов, связанных с хранением секретных документов дома высокопоставленными лицами в США продолжается. На этот раз их нашли у бывшего вице-президента при Дональде Трампе Майка Пенса.

Как сообщается, в его доме в Индиане было обнаружено "небольшое количество" бумаг с секретными пометками.

По словам адвоката Пенса, его подопечный не знал об их существовании, и сразу после нахождения документы были доставлены в Национальный архив США.

Белый дом отказался от комментариев.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома:

— Послушайте, я не собираюсь комментировать ни текущее уголовное расследование, ни какое-либо другое. Как вы все знаете, Министерство юстиции является независимым, и мы не будем вмешиваться в политические дела. Мы очень, очень четко заявили об этом при нынешнем президенте. Он был предельно ясен с момента своих предвыборных обещаний.

Как заявляет адвокат, Пенс готов полностью сотрудничать, при этом содержание и уровень секретности найденных у него бумаг пока не разглашается.

Минюст уже проводит расследование по факту обнаружения секретных файлов в доме президента Джо Байдена в Делавэре и в его бывшем вашингтонском офисе, а также в поместье бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Оба отрицают какие-либо противоправные действия.