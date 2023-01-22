В ходе обыска в доме Байдена обнаружены новые секретные документы

ФБР обнаружило новые документы с грифом «секретно» в частном доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. Об этом сообщил адвокат главы государства Боб Бауэр. По его словам, обыск продолжался почти 13 часов, он проходил без санкции суда: Байден сам разрешил следователям провести проверку после скандала вокруг обнаружения в его частном кабинете секретных материалов, относящихся ко времени работы на посту вице-президента при Бараке Обаме и в Сенате США.

Интерес к порядку сдачи секретных материалов активизировался в США после дела Дональда Трампа. Бывший президент стал фигурантом уголовного расследования из-за обнаружения в его поместье тысяч правительственных документов, в том числе конфиденциальных и секретных. Сам Трамп назвал эти обыски необоснованными и говорил, что документы были рассекречены. Байден, в свою очередь, критиковал своего предшественника за этот скандал. «Как можно быть настолько безответственным?» – сетовал он.