У Байдена нашли новые секретные документы

Дома у президента США Джо Байдена обнаружено ещё несколько страниц секретных документов. Об этом говориться в заявлении юридического советника Белого дома Ричарда Заубера. По его словам, ещё в середине недели, когда он готовил к передаче министерству юстиции первой найденной бумаги с грифом "секретно", то нашёл и другие подобные. Все они относятся ещё к тому периоду, когда Байден был вице-президентом у Барака Обамы.

По заявлению представителей Белого дома, Байден готов сотрудничать с министерством юстиции, которое накануне назначило спецпрокурора для разбирательства по этому вопросу.

Заубер при этом подчёркивает, что дополнительные документы обнаружили бы и раньше, но те адвокаты, которые нашли первую страницу, не имели доступа к секретным сведениям, и потому сразу же прекратили разбирать бумаги и обратились в минюст.

Сам президент заявил, что не знает о содержании этих бумаг и вообще удивлён тем, как у него могли остаться столь старые секретные документы.