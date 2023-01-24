В Китае побит рекорд самой низкой температуры

Самый северный город Китая Мохэ в воскресенье побил рекорд минимальной температуры в истории страны с 1969 года: минус 53 градуса Цельсия.

Рекорд был установлен на метеостанции в поселке Амур городского уезда Мохэ провинции Хэйлунцзян. Это самая низкая температура, когда-либо зафиксированная китайской метеорологической системой.

В условиях экстремальных холодов, охвативших город, местные власти удвоили усилия по обеспечению нормальной подачи отопления и водоснабжения для жителей в период праздников.

Мохэ часто называют "арктическим городом Китая". Зима здесь начинается в начале-середине октября и длится до конца апреля, а средняя температура может держаться ниже нуля до восьми месяцев в году.

Субарктическая погода в Мохэ каждый год привлекает туристов с юга Китая, к примеру, ради таких уникальных кадров.