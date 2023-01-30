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Франция

В Париже впервые за 3 года прошли гуляния в честь прихода Китайского Нового года

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 Euronews
Празднование Китайского Нового года в Париже
Празднование Китайского Нового года в Париже   -   Авторское право  скриншот из видео AFP

Красочный парад возвестил о наступлении Нового года по лунному календарю в Париже.

После трехлетнего перерыва, вызванного пандемией, народные гуляния прошли в 13-м округе французской столицы, где проживает обширная китайская диаспора.

Хотя в этот раз фактический день наступления лунного года выпал на воскресенье, 22 января, традиционно он празднуется в течение двух недель.

Со слов местных жителей, пришедший на смену тигру кролик обещает в этом году общий подъем экономики, здравоохранения и мир.