60-градусные морозы в Сибири

Ясное небо и морозные туманы: в Сибири и на Дальнем Востоке установилась экстремально холодная погода. В ночь на четверг в якутском селе Оймякон, известном как один из полюсов холода на планете, столбик термометра опустился до отметки -60°С.

Об этом сообщили в региональной службе гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, добавив, что такие низкие температуры в этих местах не фиксировались уже порядка 10 лет.

В ближайшие дни суровые погодные условия сохранятся также в Иркутской области и Красноярском крае.

В Сибирь антициклон переместился из европейской части России. По данным Гидрометцентра, на Урале и в Поволжье температуры отклонялись от климатической нормы на 8 – 16 градусов.