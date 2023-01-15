В Перу объявлено чрезвычайное положение

Президент Перу Дина Болуарте объявила о введении чрезвычайного положения в столице и ряде регионов страны. Это решение принято на фоне непрекращающихся акций протеста, которые сопровождаются беспорядками. В результате уличных столкновений погибли, по официальным данным, более 40 человек, сотни получили ранения.

Ситуация в Перу обострилась после объявления импичмента президенту Педро Кастильо, который попытался распустить парламент. Протестующие требуют отставки Болуарте, принявшую присягу главы государства. Сама она призвала ускорить организацию досрочных выборов.