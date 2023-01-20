Сеул: пожар в трущобном посёлке на фоне небоскрёбов

В Сеуле вспыхнул пожар в одном из последних трущобных посёлков в Южной Корее. Власти эвакуировали около 500 человек в районе Гурён с плотной стихийной застройкой – в основном самостроем.

Пламя, вспыхнувшее рано утром, уничтожило около 60 фанерных конструкций. Пожар полностью потушили через несколько часов.

Сведений о пострадавших не приводится.

Трущобы Гурён располагаются на окраине престижного квартала Каннам, который стал известным благодаря хиту "Gangnam Style" ("강남 스타일") хип-хип исполнителя PSY.