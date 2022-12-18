Пожар под Лионом: возбуждено дело о поджоге

Сотни людей приняли участие в акции памяти жертв пожара в жилом доме в пригороде Лиона Во-ан-Велэн. По данным прокуратуры, в ночь на пятницу здесь погибли десять человек, в том числе четверо детей.

Как передаёт «Франс-Пресс», возбуждено уголовное дело по статье о поджоге. Ранее эту версию называли одной из приоритетных: пожар начался на первом этаже, рядом с домом, как жаловались местные жители, шла торговля наркотиками.

Глава МВД Жеральд Дарманен особо отметил работу пожарных, которые, по его словам, прибыли по вызову очень быстро, за 12 минут, и смогли спасти 15 человек.