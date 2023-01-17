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мир

Пожар на складе с литиевыми батареями

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 Viktoria Sinkevich
Пожарные тушат пожар на складе литиевых батарей в городе Гран-Куро
Пожарные тушат пожар на складе литиевых батарей в городе Гран-Куро   -   Авторское право  HANDOUT/AFP or licensors

Сильный пожар начавшийся два дня назад в городе Гран-Куро под Руаном полностью взят под контроль. Более 150 пожарных боролись с огнем днем и ночью. 

В понедельник, пламя охватило склад с литиевыми батареями, затем огонь перекинулся на соседний ангар, в котором хранились десятки тысяч шин. 

Общая площадь возгорания составляет около 12 000 квадратных метров. 

 Местные власти утверждают, что населению ничего не угрожает.