Ирландские рыбаки боятся разорения после "брексита"

Программа "Очевидец" предлагает ближе познакомиться с ирландскими рыбаками, которых ЕС обязал передать отделившейся Великобритании часть промысловых квот. Что именно это значит для тех, кто всю жизнь провел в море?

Жертвы "брексита"?

Ирландские рыбаки утверждают, что их "принесли в жертву" торговому соглашению между Великобританией и ЕС после "брексита". Документ вступил в силу в 2021 году и обязывает европейские рыболовецкие суда постепенно передать Великобритании часть своих квот на определенные рыбные ресурсы в Атлантике и Северном море.

Для ирландской рыбной промышленности это означает потерю 15% квот к 2025 году, а с ними - и 43 миллионов евро в год. "Это смертельный удар", - говорит Джон Нолан, директор рыболовецкого кооператива в юго-западной деревне Кастлтаунбер. По его словам, 25%-30% персонала будут уволены в ближайшие два года.

Рыбаки расстаются с промысловым оборудованием и судами. Euronews

Лодки на выход

Прозванный "столицей белой рыбы" Ирландии, Кастлтаунбер может лишиться 19 своих судов, они попадают под программу вывода из эксплуатации, утвержденную прошлым летом в Дублине при поддержке властей ЕС. По словам министра морского хозяйства Чарли МакКоналога, план поможет "восстановить баланс между мощностью рыболовного флота и квотами, оставшимися после сокращения в результате соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией".

Всего из 180 ведущих промысел сиговых ирландских судов заявки на вывод из эксплуатации подали 64. Шкипер Дэниел Хили - один из претендентов, он еще не получил предложения от властей на компенсацию судна, названного в честь его троих детей. Проведя всю жизнь в море, Дэниел говорит Euronews, что отрасль не в лучшей форме и что он не стал бы подталкивать детей к работе в рыболовстве.

Эти настроения находят отклик в Кастлтаунбере, где многие обеспокоены негативным влиянием программы вывода из эксплуатации на местный бизнес и общину с населением менее 2 тысяч человек. "Наши прибрежные сообщества пострадают. Целые семьи, где промыслом занимались лето сто, могут быть разорены. В промысле никого не останется, рыбаки вынуждены будут бросить дело, которое любят. Это преступление", - говорит Патрик Мерфи, гендиректор Ирландской ассоциации рыбаков юго-запада.

Ирландские рыбаки много протестовали, но, похоже, что их судьба неразрывно увязана с "брекситом" и Общей рыболовной политикой ЕС, по линии которой идет распределение промысловых квот для каждой страны-члена ЕС.

"ЕС должен дать Ирландии надежду, - резюмирует Джон Нолан. - Я призываю наших лидеров, политиков в Ирландии и в Европе отнестись к нам справедливее".