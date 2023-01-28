Лондон требует от европейцев вернуть пособия

Правительство Великобритании может потребовать от европейцев, живущих в королевстве, вернуть пособия, выплаченные им по ошибке.

После "брексита" граждане ЕС имели право подать заявления на соответствующие компенсации и льготы. В течение двух минувших лет более 140 тысяч из них получили отказ. В министерстве внутренних дел утверждают, что просителям об этом было сообщено официально. Но соответствующую базу данных министерство обновило лишь в середине января этого года. Всё это время европейцы могли по-прежнему получать пособия, на которые они уже не имели права.

В Лондоне заявляют, что намерены потребовать деньги обратно; по данным правительства, речь идёт о "миллионах" фунтов стерлингов, но конкретную сумму не уточняют. Кроме того, чиновники не раскрывают, сколько именно из этих 140 тысяч действительно получали льготы, которые им уже не были положены.

Правозащитники уже выразили свои опасения, подчёркивая, что речь идёт об ошибке министерства, а не граждан.