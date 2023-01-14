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Великобритания

Сунак пообещал украинцам "Челленджеры"

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 Alexander Kazakevich
Британские танки "Challenger 2" применялись при ведении боевых действий в Боснии и Герцеговине, Косове и Ираке. Снимок был сделан во время учений в Хэмпшире 14 марта 2022 г.
Британские танки "Challenger 2" применялись при ведении боевых действий в Боснии и Герцеговине, Косове и Ираке. Снимок был сделан во время учений в Хэмпшире 14 марта 2022 г.   -   Авторское право  ADRIAN DENNIS/AFP or licensors

Великобритания предоставит Украине танки "Challenger 2" и другие артиллерийские системы на фоне возобновления ракетных ударов по городам страны.

Об этом говорится в заявлении Даунинг-Стрит по итогам субботнего телефонного разговора Риши Сунака и Владимира Зеленского. По информации канала Sky News, речь может идти о 12 единицах техники.

Украинский лидер поблагодарил британского премьера за решения, "которые не только укрепят ВСУ на поле боя, но и послужат правильным сигналом для других партнёров".

Высказывание Зеленского могло быть обращено, в частности, властям ФРГ, которые до сих пор не одобрили трансфер танков "Leopard-2", которые размещены в Польше. В коммюнике Риши Сунака также "приветствуется" предложение Варшавы выделить Украине роту "Леопардов".

В российском посольстве в Лондоне заявили, что отправка тяжёлых танков Киеву приведёт к "ужесточению" боевых действий.