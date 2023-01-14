Киев вновь под ударом

Воздушная тревога и звуки взрывов : в субботу утром Россия атаковала Киев и столичный регион.

По словам главы области Алексея Кулебы, в результате обстрела повреждены 18 частных домов. Сообщается о локализованном пожаре на одном из объектов инфраструктуры. Украинские власти не приводят сведений о пострадавших.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат утверждает, что речь может идти об ударе ракет, которые "летели по баллистической траектории с северного направления".

По информации министра культуры Украины, обломки сбитой ракеты были также обнаружены на территории Музея народной архитектуры и быта в Пирогове (Голосеевский района Киева).

В других регионах страны также опасаются российских ударов.

В "Укрэнерго" заявили, что в 11 областях введены аварийные отключения электроэнергии после утренней российской атаки.