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Украина

Киев вновь под ударом

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 Alexander Kazakevich
Серия взрывов потрясла украинскую столицу утром 14 января, сообщается о попадании в жилые дома и объект инфраструктуры.
Серия взрывов потрясла украинскую столицу утром 14 января, сообщается о попадании в жилые дома и объект инфраструктуры.   -   Авторское право  AP Photo/Efrem Lukatsky

Воздушная тревога и звуки взрывов : в субботу утром Россия атаковала Киев и столичный регион.

По словам главы области Алексея Кулебы, в результате обстрела повреждены 18 частных домов. Сообщается о локализованном пожаре на одном из объектов инфраструктуры. Украинские власти не приводят сведений о пострадавших. 

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат утверждает, что речь может идти об ударе ракет, которые "летели по баллистической траектории с северного направления".

По информации министра культуры Украины, обломки сбитой ракеты были также обнаружены на территории Музея народной архитектуры и быта в Пирогове (Голосеевский района Киева).

В других регионах страны также опасаются российских ударов.

В "Укрэнерго" заявили, что в 11 областях введены аварийные отключения электроэнергии после утренней российской атаки.