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Чехия

Чехия: Андрей Бабиш и Пётр Павел вышли во второй тур выборов президента

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 Михаил Саленков
Андрей Бабиш (слева) и Петр Павел вышли во второй тур выборов президента Чехии
Андрей Бабиш (слева) и Петр Павел вышли во второй тур выборов президента Чехии   -   Авторское право  кадр из видео

В первом туре выборов президента Чехии победу с незначительным перевесом одержал бывший глава Генштаба Чешской Армии генерал Пётр Павел. За него проголосовали 35,39% избирателей.

Бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш, набрал 35% голосов.

Через две недели Павел и Бабиш встретятся во втором туре выборов президента.

Занявшие третье и четвертое место Дануше Нерудова и Павел Фишер объявили, что во втором туре поддержат Петра Павела. Всего на пост главы государства претендовали восемь кандидатов.

Явка избирателей в первом туре составила 68%.