Чехия: Пётр Павел празднует победу на президентских выборах

Победа Петра Павела на президентских выборах в Чехии восприняли в целом по стране как хорошую новость, а аналитики прогнозируют, что это может вызвать положительный отклик у иностранных инвесторов. Отмечая успех отставной генерал НАТО заявил:

"Я вижу, что на этих выборах преобладали такие ценности, как правда, достоинство, уважение и смирение".

Избрание нового главы государства широко отмечалось на улицах и в барах чешской столицы Праги:

"Я рад, что спустя 20 лет у нас есть президент, которого нам не нужностыдиться. Выборы прошли без фальсификаций и правда, наконец, восторжествовала".

Петр Павел был председателем военного комитета НАТО с 2015 по 2018 год. Сейчас, в возрасте 61 года, он официально вступит в должность главы государства 9 марта, сменив на этом посту Милоша Земана.