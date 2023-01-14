Экс-президента Бразилии подозревают в подстрекательстве к беспорядкам

Верховный суд Бразилии санкционировал разбирательство в отношении экс-президента страны Жаира Болсонару. Его имя включено в число фигурантов расследования о недавних беспорядках в столице, когда активисты устроили штурм зданий государственных ведомств. Самого Болсонару, проигравшего на последних президентских выборах, подозревают в подстрекательствах к этим беспорядкам. Хотя формально Болсонару не поддержал действия погромщиков, он неоднократно высказывал сомнения в честности подсчёта голосов.