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Бразилия

Погромы в Бразилии: задержан экс-глава Минюста

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 Alexander Kazakevich
Бывшего министра юстиции Бразилии Андерсона Торреса арестовали по прибытии из США.
Бывшего министра юстиции Бразилии Андерсона Торреса арестовали по прибытии из США.   -   Авторское право  EVARISTO SA / AFP

В Бразилии задержан бывший министр юстиции и начальник столичных силовиков Андерсон Торрес в рамках расследования беспорядков и захвата правительственных зданий сторонниками Жаира Болсонару

Соратника ультраправого политика арестовали сразу же после возвращения из США, где он находился во время событий 8 января на Площади трёх властей.

Ранее новый глава Минюста Флавиу Дину заявил, что документ, найденный в ходе обысков в доме его предшественника – это "связующее звено" в серии событий между вторым туром и погромами в Бразилиа. 

Речь идёт о проекте указа, который мог привести к аннулированию результатов выборов, на которых победу одержал Лула да Силва. Первым о находке федеральной полиции сообщило издание Folha de S. Paulo. Торрес заявил, что цитаты из документа "вырваны из контекста".

Накануне экс-президент Болсонару стал фигурантом дела о беспорядках в Бразилиа.