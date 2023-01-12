Албания теряет молодежь

Албанцы составляют третью по величине диаспору в мире после Боснии и Гайаны. Почему? И к чему это приводит? В поисках ответов наш корреспондент Хулиан Лопес поехал в Кукес на севере страны. Этот регион - в числе наиболее пострадавших от массовой миграции.

"Зачем ты вернулся?"

Некоторые называют Кукес "городом-призраком". После падения коммунизма в 1991 году до 40% населения эмигрировало. И даже те, кто вернулся, готовы снова уехать... Например, наш собеседник, Лул. Он покинул Албанию в 20 лет, поселился в Великобритании и получил британский паспорт. Когда его мать заболела, мужчина вернулся и вложил деньги в производство стройматериалов. Сегодня он почти банкрот, Лул говорит, что не получал никаких заказов в течение восьми месяцев.

"Это тяжело, я ведь столько вложил в развитие, - говорит Лул. - Я жалею, что вернулся. Иногда думаю о том, чтобы бросить все и уехать. Неважно, куда, лишь бы уехать отсюда. Я не могу сказать людям, что жил в Лондоне. Они спрашивают: "А зачем ты вернулся? "

В Кукесе и пригородах 20% населения живет за чертой бедности. Многие считают эмиграцию единственным возможным выходом. Отток населения приводит к спаду активности с драматическими последствиями для экономики и демографии. Четыре года назад в местном роддоме свет увидели 750 детей, затем этот показатель постепенно снижался: в 2021 году там было 600 рожениц, а в прошлом году - менее 500.

Самым оживленным местом в городе, похоже, остается клуб для пожилых. Один из пенсионеров рассказал нам, что трое из четырех его детей живут за границей. "У них здесь нет работы, нет средств к существованию, - поясняет он. - Молодым нужно уезжать. Порой они уезжают целыми семьями".

Проблемы остающихся

Поскольку молодых становится все меньше, встает вопрос о будущем системы социального обеспечения страны, пенсионеров. "Это прекрасно, что они решили эмигрировать, но думаю, что сначала они должны помочь отстроить эту страну, а не Германию или Италию", - размышляет пожилой житель Кукеса.

Лавдрим Шеху - эксперт по миграционному праву, он также работает волонтером в НПО, помогающей молодым. По его словам, целое поколение уже потеряно. "Если власти не будут поддерживать школы, обеспечивая условия для занятий спортом, музыкой, искусством, то молодежь не сможет чувствовать себя комфортно в своей стране, в своих школах, - говорит он. - И они поедут искать за границу то, чего нет у них дома".

Плакат с призывом не спешить с эмиграцией. Euronews

В местных школах, рассчитанных на 300 учеников, учатся только 50. Один из местных филиалов Тиранского университета закрылся из-за отсутствия студентов и средств.

Льготы для возвращенцев

Мэр Кукеса Сафет Гжичи решительно отвергает определение "город-призрак". По его словам, власти активно работают над поиском решений. "Мы помогаем молодым людям, которые проработали несколько лет в Англии, Германии или других странах, - говорит Гжичи, - Мы способствуем их возвращению, освобождаем от налогов сроком до трех лет. Правительство выделяет им субсидию в размере 5 тысяч евро на первом этапе обустройства".

Новые рабочие места для тех, кто решил вернуться. Euronews

Частный сектор также подключился к решению проблемы оттока молодых. Miko Tekstil - швейная фабрика, где трудятся 90 женщин. Некоторые только что вернулись из Германии или Италии, так как не смогли найти там легальную работу."Мы едем за границу в поисках лучшей жизни, - говорит Надире, одна из работниц. - Качество жизни там выше. Но мы не смогли устроиться".

Молодежь на перепутье

В столице, Тиране, экономическая и социальная ситуация немного лучше, но молодежь и здесь находится на перепутье. Албания подала заявку на членство в ЕС в 2009 году. Переговоры начались только в прошлом году, они, как ожидается, будут длительными, что подогревает нетерпение ребят, стремящихся к более тесным связям с Европой.

"У наших европейских соседей лучше политическая ситуация, лучше образование, демократия, - говорит Гентжан, студент. - У них больше прозрачности, меньше коррупции, организованной преступности,проблем с наркотиками. Перспективы нашей страны настолько сложны, что мы не видим света в конце тоннеля".

Без реформ, говорят студенты и активисты, молодые албанцы продолжат искать в Европе то, чего нет у них дома. Они требуют срочных изменений в политической, социальной сфере и в системе образования. "Если вы хотите разрушить страну, уничтожьте ее образование, ведь это все равно, что уничтожить молодежь", - говорит Драгана, студентка факультета международных отношений. - От правительства я ожидаю, что оно будет инвестировать в образование, причем не только в высшее, но и на более ранних этапах".