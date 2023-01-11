ЧВК "Вагнер" заявляет о взятии под контроль Соледара, Харьков снова под обстрелом

Склад пиротехники в Харькове попал под российский обстрел всего через несколько часов после того, как город с необъявленным визитом посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пообещавшая и дальше поддерживать Украину, в том числе и поставками оружия.

В поездке немецкого политика сопровождал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Харьков — это отражение всего ужаса этой жестокой войны России, но также и мужества, способности к сопротивлению и надежды Украины жить в мире Анналена Бербок министр иностранных дел Германии

Накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о взятии под контроль всей территории Соледара под Бахмутом, что, если это подтвердится, станет первым крупным успехом Москвы на поле боя с лета прошлого года.

В своем ночном обращении президент Владимир Зеленский подчеркнул важность своевременных поставок военной техники.

У свободного мира есть все необходимое, чтобы остановить российскую агрессию и нанести террористическому государству историческое поражение. И это важно не только для нас. Это важно для глобальной демократии, для всех, кто ценит свободу. Это еще более важно сейчас, когда Россия собирает силы для очередной эскалации Владимир Зеленский президент Украины

Президент Украины также объявил о лишении украинского гражданства четырех политиков, включая Виктора Медведчука, обвиненного на родине в госизмене. Осенью его передали российской стороне в рамках обмена военнопленными.