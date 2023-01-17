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Норвегия

Экс-командир ЧВК "Вагнер" бежал в Норвегию и готов дать показания против бывшего руководства

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 Euronews
Сотрудник погранслужбы Норвегии
Сотрудник погранслужбы Норвегии   -   Авторское право  ANNIKA BYRDE/Annika Byrde / NTB

Евгений Пригожин подтвердил, что бежавший в Норвегию Андрей Медведев был бойцом ЧВК Вагнер.

13 января норвежская полиция задержала россиянина за незаконное пересечение границы.

Позже благодаря проекту Gulagu.net выяснилось, что им оказался экс-командир 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер".

В Норвегии он запросил политическое убежище и готов дать показания о вероятных военных преступлениях, свидетелем которых стал во время службы.

Мы не предоставляем убежище военным преступникам. Поэтому ясно, что это очень важная оценка, и все подобные вещи должны быть проанализированы очень пристально. Он должен ожидать, что его будут тщательно проверять.
Бриньюльф Риснес
адвокат Андрея Медведева

В интервью Gulagu.net Медведев рассказал, как ему удалось перелезть через забор из колючей проволоки недалеко от города Никель и перейти по тонкому льду реку Паз, чтобы оказаться в Норвегии.

По словам бывшего вагнеровца, российский пограничники преследовали его с собаками и даже стреляли в него.

ЧВК Вагнер с 2013 года действовала на территории разных государств.

С 2014 года в Украине, принимает активное участие в военных действиях с начала российского вторжения. Сообщается, что в сентябре группа Вагнера активно вербовала заключенных в российских колониях для отправки в Украину взамен снятия судимостей по окончанию контрактов.