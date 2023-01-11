Нападение с ножом в Париже: шесть пострадавших, преступник нейтрализован

Нападение с ножом в Париже: шесть пострадавших, преступник нейтрализованКомментарии
Euronews
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Шесть человек получили ранения в результате нападения с ножом в Париже.
Инцидент произошел около 7 утра по местному времени на северном вокзале столицы. Движение поездов нарушено.
Злоумышленник был оперативно нейтрализован. При задержании он получил три огнестрельных ранения. По данным властей, он находится в больнице в критическом состоянии.
Как сообщается, один из полицейских, вынужденных применить оружие, возвращался с работы домой.
Мотивы преступника выясняются. Версия о теракте пока не рассматривается.
На место происшествия прибыли министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.