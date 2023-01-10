Бразилия: задержаны 1500 протестующих, Лула да Силва винит силовиков в попустительстве

В столице Бразилии демонтировали палаточный лагерь сторонников экс-президента Жаира Болсонару, около 1500 человек были задержаны и доставлены в управление федеральной полиции. Цель властей — выявить участников нападений на административные здания.

8 января тысячи протестующих попытались захватить Верховный суд, Национальный конгресс и дворец Планалту — рабочую резиденцию Лулы да Силвы.

Именно здесь сразу после очистки здания от демонстрантов избранный президент провел встречу с губернаторами штатов, где обвинил силы безопасности страны в "попустительстве" по отношению к протестующим.

Тысячи людей собрались в понедельник в главных городах страны, чтобы осудить воскресные погромы. В частности, они требовали наказания для участников беспорядков и для бывшего президента Жаира Болсонару, которого они обвиняют в подстрекательстве к насильственным действиям.

Фатима Лима Мелу, студентка:

— Что меня задевает, так это безнаказанность людей, которые хотят положить конец демократии нашей страны, за которую мы так упорно боролись. Нашей демократии всего 30 лет, а я хочу, чтобы ее хватило на миллионы.

Саманта Коэльу, студентка:

— Я немного боюсь, что все может повториться, но это не остановит нашу борьбу, это не остановит меня. Я думаю, что мы должны продолжать сопротивляться и показать, что так нельзя, что это никогда не должно повториться.

Жаир Болсонару осудил действия своих сторонников, назвав грабежи и проникновения в общественные здания"нарушением установленного порядка".

Сообщается, что бывший президент находится в одной из больниц Флориды, куда обратился с жалобами на боли в животе.

В 2018 году Болсонару получил ножевое ранение во время предвыборного мероприятия. С тех пор он перенес несколько операций и неоднократно ложился в больницу.