Столица Бразилии в ожидании протестов

Бразилия готовится к ещё одному напряжённому дню, поскольку сторонники бывшего президента Жаира Болсонару призвали к массовым демонстрациям здесь, в столице Бразилиа, а также в других городах страны. Власти пытаются успокоить общественность, говоря, что повторения хаотических сцен, которые мы видели в прошлое воскресенье, когда тысячи протестующих штурмовали общественные здания в бразильской столице, включая президентский дворец, не будет.

В настоящее время начат ряд расследований, и около 1200 человек остаются под стражей в полиции здесь, в Бразилиа. Были изданы приказы об аресте некоторых высших должностных лиц, в том числе бывшего командующего военной полицией и бывшего начальника службы общественной безопасности .

Правительство обещает быстрое и суровое наказание виновным и заявляет, что это демонстрирует их приверженность демократии в Бразилии.