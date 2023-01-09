Митинги солидарности с иранскими протестующими в Европе и антифранцузская акция в Тегеране

Тысячи жителей Лондона вышли на митинг солидарности с иранскими протестующими. Собравшиеся у Мраморной арки держали в руках дореволюционные флаги Ирана и плакаты, критикующие жёсткое подавление антиправительственных выступлений властями исламской республики.

В воскресенье в британской столице также вспоминали погибших пассажиров украинского "Боинга", сбитого иранской ПВО ровно 3 года назад.

В третьем по величине городе Франции Лионе демонстранты почтили память иранца, совершившего политическое самоубийство в знак протеста против нарушения прав человека на родине. Вот, что можно было услышать на площади Терро: "Соотечественника, который спрыгнул с моста в Рону, звали Мохаммад, одного из повешенных в Иране звали так же. Ему было всего 22 года. Знаете, сколько молодых людей уже стали жертвами этого режима".

РЕАКЦИЯ НА РИСУНКИ "CHARLIE HEBDO"

"Позор", "Франция, прекрати вражду" – с такими лозунгами к посольству 5-й Республики в Тегеране вышли недовольные иранцы.

Поводом для акции, на которую, как сообщает AFP, пришли в основном учащиеся шиитских семинарий, стал выход в печать очередных карикатур на аятоллу Али Хаменеи в сатирическом еженедельнике "Charlie Hebdo".

"Charlie Hebdo": "Все участники конкурса на лучшую карикатуру на аятоллу Али Хаменеи обеспечили себе место в аду".

Официальный Тегеран заявил, что публикация, которую режим считает скандальной, не останется без ответа. В четверг власти страны закрыли Французский исследовательский институт в Иране (IFRI).