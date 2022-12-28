Иранец покончил жизнь самоубийством во Франции в знак протеста против репрессий на родине

Около 40 человек собрались на мосту Галлиени в Лионе, чтобы отдать дань уважения Мохаммаду Моради, иранцу, который в понедельник покончил жизнь самоубийством на реке Рона в знак протеста против ситуации в Иране. Собравшиеся скандировали: "Женщина, жизнь, свобода" — лозунг, ставший одним из главных в ходе выступлений, охвативших Иран после смерти Махсы Амини в сентябре.

Перед самоубийством проживавший с семьей во Франции Моради опубликовал в социальных сетях видео, в котором заявил, что собирается покончить с собой, чтобы привлечь внимание к подавлению протестов иранскими властями.

Мохаммад Моради, гражданин Ирана: "Когда вы увидите это видео, меня уже не будет в живых, я утону в этой реке. Это не самоубийство из-за личных проблем, моя цель — привлечь внимание европейцев, европейских и западных стран к проблеме Ирана. Да здравствует свобода! Женщина, жизнь, свобода!"

По данным правозащитников, с середины сентября в Иране в ходе разгонов протестов, вспыхнувших после убийства 22-летней Махсы Амини, погибли окло 500 активистов. Два человека были казнены, по меньшей мере 100 другим иранцам грозит смертная казнь,

В понедельник президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что "не будет жалости" к тем, кто проявляет враждебность к Исламской Республике, и обвинил в массовых протестах "врагов нации".