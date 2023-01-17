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Грузия

Из Тегерана в Тбилиси: когда петь запрещено

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 Кнарик Хачатрян
Солмаз Нараги, певица из Ирана
Солмаз Нараги, певица из Ирана   -   Авторское право  from Euronews video

Солмаз Нараги - певица, раньше она пела в детских анимационных сериалах в Иране. Но Солмаз пришлось покинуть страну и бежать в Грузию, поскольку власти Тегерана не разрешили ей больше заниматься любимым делом после создания музыкального сериала-мультфильма с одним из международных СМИ. Пение женщинам исламскими законами официально запрещено.

"Я чувствую, что я обязана продолжать свою работу, — говорит Солмаз. - Поэтому я подумала, что Грузия - это страна, очень близкая к Ирану, что этот выбор для меня наиболее подходящий. Вот я и решила приехать сюда и продолжить работать с некоторыми иранскими компаниями, иранскими СМИ за пределами Ирана".

Грузия была наиболее удобным направлением для Нараги - географически она расположена близко к Ирану и, кроме того, это одна из немногих европейских стран, имеющих безвизовый режим с Исламской Республикой: иранцы могут въезжать в Грузию без проблем. Но начинать новую жизнь в другой стране в 44 года оказалось всё же сложнее, чем она себе представляла.

"Я продала свой прекрасный дом, и это было нелегко. Я так плакала! Я очень любила свой двор. Когда я приехала сюда, это было чем-то похоже на мой дом в Тегеране, и именно поэтому я выбрала это место. Оно напоминает мне о моей прошлой жизнью в родной стране и, когда я смотрю на эти деревья, я вспоминаю деревья на моей родине. Всё это очень нелегко".

Но ещё труднее для Солмаз оказалось следить за демонстрациями в Иране издалека, как и для многих других иранцев, живущих в Грузии, которые пытаются отстаивать интересы своего народа акциями протеста и таким образом направить миру своё послание.