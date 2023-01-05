Потомственный наркобарон Овидио Гусман, сын "Эль Чапо" арестован в Мексике

Мексиканские власти арестовали Овидио Гусмана, сына известного наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу "Эль Чапо".

По данным местных властей, арест Овидио привел к мародерству и столкновениям в разных частях города Кулиакана, где было произведено задержание.

В социальных сетях можно увидеть кадры с горящими грузовиками и обстрел аэропорта, который был закрыт большую часть дня из-за вспышки насилия

В связи с этим министр общественной безопасности штата Синалоа рекомендовал горожанам укрыться в безопасном месте.

Ранее Овидио Гусман уже был задержан федеральными властями в октябре 2019 года, но во избежание дальнейшего кровопролития его освободили по приказу президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Госдепартамент США утверждает, что Овидио и его брат Хоакин контролируют около одиннадцати лабораторий по производству метамфетамина, изготавливая больше двух тонн наркотика в месяц.

Их отец, тем временем, отбывает пожизненное заключение в США после того, как в 2019 году был признан виновным в незаконном обороте наркотиков, торговле оружием и отмывании денег.