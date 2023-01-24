В Мексике обнаружена тайная могила под танцевальным залом

Двенадцать тел были найдены в тайной могиле под танцевальным залом в городе Тенанго-дель-Валье в Мексике. Всего властями были обнаружены сорок два пакета со скелетными останками.

Жуткую находку связывают с арестом одного из лидеров картеля "Нового поколения Халиско" Хайме Луиса "N" по кличке "Позолеро".

По официальным данным, в Мексике с 1964 года пропало без вести более 110 000 человек. В стране зарегистрировано около 340 000 смертей - в основном по вине организованной преступности - с 2006 года, когда власти привлекли к борьбе с наркокартелями военных.