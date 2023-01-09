Первый визит Байдена в Мексику на фоне проблем на границе

Джо Байден прибыл в Мексику с первым визитом за два года своего президентства. До того, как сесть на самолёт, который доставил его в аэропорт "Фелипе Анхелес", президент США посетил КПП в приграничном техасском городе Эль-Пасо, где он пообещал выделить больше средств пограничникам на борьбу с контрабандой, наркотрафиком и нелегальной миграцией.

Со стороны оппозиции нередко звучат обвинения в бездействии, губернатор Техас республиканец Грег Эббот назвал "запоздалым" приезд главы Белого дома на границу.

Джо Байден: "Проблемы на границе не возникли внезапно и не могут быть решены в одночасье. ⟨...⟩ Мы можем обеспечить порядок на границе и сделать иммиграционный процесс безопасным, справедливым и гуманным".

На этой неделе администрация США объявила, что ежемесячно страна будет принимать до 30 тысяч мигрантов с Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, при условии, что они будут добираться самолётом.

Как сообщается, главными темами переговоров Джо Байдена с мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором станут экономика, иммиграция, вопросы демократии и борьба с наркокартелями. В Вашингтоне уже выразили благодарность Мехико за арест Овидио Гусмана, сына "Эль Чапо", которого называют главным торговцем синтетического наркотика фентанила.

Позже в понедельник к лидерам двух стран присоединится канадский премьер Джастин Трюдо.