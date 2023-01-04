Основатель криптовалютной биржи FTX не признал вину в махинациях

Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по уголовным обвинениям в суде Нью-Йорка.

Его обвиняют в незаконном использовании миллионов долларов с депозитов клиентов биржи для поддержки своего хедж-фонда Alameda Research, покупки недвижимости и других инвестиций.

Бэнкман-Фрид был арестован в прошлом месяце на Багамских островах, где проживал, и базировалась компания. Позже он был экстрадирован в США, где его освободили под залог в 250 млн. долларов.

В случае обвинительного приговора ему грозит более 100 лет тюремного заключения.