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США

Основатель криптовалютной биржи FTX не признал вину в махинациях

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 Euronews
Основатель биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид
Основатель биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид   -   Авторское право  Seth Wenig/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по уголовным обвинениям в суде Нью-Йорка.

Его обвиняют в незаконном использовании миллионов долларов с депозитов клиентов биржи для поддержки своего хедж-фонда Alameda Research, покупки недвижимости и других инвестиций.

Бэнкман-Фрид был арестован в прошлом месяце на Багамских островах, где проживал, и базировалась компания. Позже он был экстрадирован в США, где его освободили под залог в 250 млн. долларов.

В случае обвинительного приговора ему грозит более 100 лет тюремного заключения.